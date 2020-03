Le pÃ¨re d'Haaland explique pourquoi son fils a choisi Dortmund

Cette semaine, l'ancien joueur Alf-Inge Haaland, père d'Erling Haaland, a expliqué la raison pour laquelle son fils aurait pu rejoindre Manchester United était par peur que Solskjaer soit viré peu de temps après l'hypothétique arrivée du joueur.

"C'est dangereux de rejoindre un club dans lequel l'entraîneur peut être destitué à tout moment", a confié le père du joueur dans une interview à 'Sky Sports'. Son fils aurait pu se retrouver sans temps de jeu après un départ de l'entraîneur norvégien.

Pour 'TV2', il a détaillé les raisons pour laquelle le jeune avant-centre avait rejoint Dortmund : "On ne sait jamais comment vont aller les clubs. Ça aurait pu aller très bien à Manchester United. On ne pourra jamais le savoir mais on est très heureux des clubs par où Erling est passé."

"Il faut aller dans une équipe où tout le monde te veut, pas seulement l'entraîneur. Je crois que c'est ça le plus important, en plus de la trajectoire du club sur les dernières années et les décisions prises", explique le père d'Erling.