Le pÃ¨re de Cavani affirme que son fils ne "se sent pas bien" en Angleterre

Le quotidien argentin 'Olé' rapportait ce lundi qu'Edinson Cavani avait prévu de rejoindre Boca Juniors à la fin de son contrat sous les couleurs de Manchester United.

L'Uruguayen n'a signé que pour un an avec les Red Devils et terminera son contrat au mois de juin prochain. Et si l'on en croit les dernières informations, Cavani pourrait bel et bien quitter l'Europe.

Dans des déclarations pour 'Superfútbol', Luis Cavani, père de l'ancien buteur du PSG, a confirmé que son fils était intéressé par l'idée de jouer sous les couleurs de Boca Juniors.

"Edinson a eu beaucoup de conversations avec Riquelme, et il aimerait bien jouer à Boca. Cette idée l'a toujours séduit et s'il revient en Amérique du sud, il se tournera vers Boca", a déclaré le père du joueur en affirmant que Cavani ne "se sent pas bien en Angleterre".

"Mon fils ne se sent pas à l'aise en Angleterre et il veut revenir aux côtés de sa famille. Edinson reviendra jouer en Amérique du Sud", a assuré le père d'Edinson Cavani.