Le père de Haaland : "La Liga est un bon championnat pour mon fils"

Haaland a connu des débuts explosifs au Borussia Dortmund. L'attaquant norvégien a inscrit douze buts en neuf matches disputés.

En raison de ses performances XXL, la jeune promesse du Borussia Dortmund est dans le viseur des plus grandes écuries européennes, à savoir le Real Madrid notamment.

Son papa, Alf-Inge, qui a également été footballeur et qui est passé par Leeds Untied ou encore Manchester City, a parlé de la possibilité de changer d'air pour son fils.

Dans un entretien accordé au quotidien sportif 'AS', le père de l'attaquant norvégien a reconnu que son fils était la cible de plusieurs formations européennes. "Mon fils a été mis en relation avec plus de 100 équipes, mais il est certain que le championnat espagnol est très bon pour mon fils, avec de grandes équipes. Personne ne sait s'il jouera en Espagne. Ce qui doit arriver, arrivera".

Pour le moment, l'entourage et la famille de Haaland se disent satisfaits de son étape au Borussia Dortmund. "Je suis heureux pour lui et pour le Borussia, même si pour moi le plus important c'est qu'il continue de progresser et de grandir. Ça a toujours été un buteur, mais il distribue aussi beaucoup de passes décisives. Évidemment, je suis fier", a reconnu Alf-Inge.

"Le Borussia Dortmund nous a dit qu'ils avaient besoin de quelqu'un comme lui. C'est une équipe qui se bat pour les premières places en Bundesliga et qui fait son bout de chemin dans les compétitions européennes. C'est parfait pour continuer à se former", a-t-il ajouté, sans oublier l'importance de la sélection norvégienne.

"Mon fils adore jouer avec Odegaard, c'est un grand joueur. Ils ont une bonne entente sur le terrain", a-t-il souligné. Cette connexion pourrait un jour unir les deux joueurs sous les couleurs du Real Madrid bien que pour le moment, Haaland est concentré sur le présent.

Après une brillante saison au RB Salzbourg, où l'attaquant avait atteint la barre des 40 buts en 31 matches, à seulement 19 ans, Haaland est en course pour le Soulier d'Or.