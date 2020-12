Le père de Haaland sème le doute sur son avenir

Mino Raiola expliquait il y a quelques jours que son joueur, Erling Haaland, se sentait pleinement engagé avec le Borussia Dortmund malgré les rumeurs de transfert qui l'envoient vers le Real Madrid.

Le père du joueur, dans une interview pour 'Tuttosport' a fait l'inverse et ouvre la porte à un départ : "Il est très heureux là-bas, mais Erling aime les défis et dans le football, on ne sait jamais à l'avance ce que l'avenir nous réserve. Nous verrons… "

Vraie envie de partir ou coup de communication pour une prolongation de contrat ? l'avenir nous le dira.