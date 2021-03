Le père de Marquinhos frappé et 500 000 euros dérobés chez Di Maria

Angel Di Maria, qui vient de prolonger son contrat avec le PSG, a subi l'un des épisodes les plus redoutés parmi les footballeurs d'élite et qui a pris de l'ampleur ces dernières années : un cambriolage à son domicile alors qu'il était sur le terrain. Cela s'est produit pendant le match du PSG contre Nantes dimanche soir. L'Équipe estime que le préjudice s'élève à 500 000 euros.

Selon cette même source, les deux voleurs, visages partiellement dissimulés, sont repartis avec un coffre-fort contenant des bijoux et des montres. Ce sont généralement les objets les plus recherchés par les voleurs lorsqu'ils commettent ce type d'acte. La bonne nouvelle est que la famille de l'Argentin n'a subi aucune violence.

Concernant Marquinhos, d'après les dernières informations, son père a été agressé et séquestré. Dans un premier temps, il a été rapporté que le vol s'était déroulé sans violence et que tout le monde allait bien, mais ces nouveaux détails indiquent que le père du Brésilien a effectivement été frappé alors qu'il donnait à manger à ses chiens dehors. Il a ensuite été forcé à conduire les malfaiteurs jusqu'aux objets de valeur avant d'être enfermé dans une chambre avec ses deux filles, agées de 16 et 13 ans.

Depuis 2018, six joueurs du PSG ont été victimes de cambriolages (Marquinhos, Choupo-Moting, Icardi, Di Maria, Thiago Silva et Dani Alves).