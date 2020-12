Le père de Mbappé rassure les parisiens

Le joueur du PSG, Kylian Mbappé, voit son contrat se terminer en juin 2022, à un an et demi de la fin, l'avenir du parisien est sujet aux rumeurs. En marge du match face à Montpellier (victoire 3-1 du PSG), le directeur sportif du club, Leonardo, avait expliqué que les discussions avaient déjà commencé : "On parle, on parle, a reconnu le Brésilien au micro de Canal+. On a envie de parler, je pense que lui aussi a envie de discuter. C'est normal. Arrive le moment d'avoir une idée plus claire par rapport à son futur. On parle tranquillement, ça avance bien, on a fait des pas en avant par rapport à 10-15 jours. On va continuer."

Lors d'une interview pour 'Téléfoot', Wilfrid Mbappé, le père et en charge de la gestion de carrière, a expliqué qu'il n'y avait aucune inquietude : "Pourquoi voulez-vous que ça nous perturbe?, a-t-il confié. Pourquoi voulez-vous que ça le perturbe tout ce qui se dit? Ça ne peut pas le perturber car il joue dans une grande équipe, et est entouré de grands joueurs. Ça permet de se rapprocher de ses rêves et de ses ambitions." avant de revenir sur les performances de son fils : "Les performances sont un peu moins bien, mais elles ne sont pas ce que les gens veulent nous faire croire. Si on doit s’inquiéter pour des joueurs du calibre de Kylian, on va s’inquiéter pour beaucoup de joueurs". Les choses sont claires à présent.