Le père de Moïse Kean s'exprime sur l'avenir de son fils

Moïse Kean, attaquant italien appartenant à Everton, a ainsi été prêté pour une saison dans le club de la capitale. Un moyen pour lui d'intégrer une grande équipe, dernière finaliste de la Ligue des Champions. On peut donc légitimement penser que le joueur est content de sa situation.

Mais l'un de ses proches ne le voit pas sous cet angle. En effet, lors d'une interview à 'Calcio In Pillole', Jean Kean, son père, s'est exprimé sur l'avenir de son fils au PSG :

·"Ce que je veux, c'est que mon fils retourne jouer en Italie le plus tôt possible. Il y a grandi, il y est devenu ce qu'il est maintenant et il est juste pour lui de retourner dans son pays. Cet été, quand il y avait des rumeurs d'un retour à la Juventus de Moise, j'étais très heureux et j'espérais qu'il reviendrait, mais à la fin ils ont préféré un autre joueur. Même si je sais que ce n'est pas fini ici, je suis convaincu que tôt ou tard nous le reverrons dans notre championnat".

A voir si le joueur aura les mêmes envies que son paternel.