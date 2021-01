Le petit clin d'oeil de Benzema à Lyon et Kadewere

Tino Kadewere, arrivé à Lyon en provenance du Havre en fin de saison dernière, n'a jamais caché son admiration pour Karim Benzema, une des raisons pour lesquelles il dit avoir choisi Lyon.

"J’ai simplement senti que Lyon était un club qui faisait grandir ses joueurs. J'ai pensé à Karim Benzema… C’est l’un de mes joueurs préférés. Je le regardais souvent quand j’étais plus jeune, je le suis sur les réseaux sociaux pour voir comment il vit, s’entraîne. Pour être honnête, c’est l’une des grandes raisons de ma signature à Lyon", avait confié Kadewere dans un entretien pour 'L'Équipe'.

L'attaquant zimbabwéen devrait donc être ravi quand il verra le petit message que lui a laissé Benzema quelques minutes avant le coup d'envoi du derby de ce dimanche entre l'OL et Saint-Étienne.

"Lyonnais, ce soir vous pouvez rendre fiers et heureux toute une ville. On est tous derrière vous ! Et Tino, continue de réaliser tes rêves", a écrit l'attaquant du Real Madrid sur Twitter. Certainement une référence au dernier derby avant lequel Kadewere avait dit avoir rêvé marquer un doublé contre les Verts, chose qu'il avait fait quelques jours plus tard pour offrir la victoire aux Gones.