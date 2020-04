Voir David Beckham tirer un coup franc était comme voir une oeuvre d'art pour tous les amoureux de football.

Dès qu'il posait le ballon, on savait qu'il allait prendre la direction du but, et souvent des filets.

Le Real Madrid a profité du magnifique pied droit du Britannique entre 2003 et 2007, avant qu'il ne prenne la direction des Etats-Unis et des Los Angeles Galaxy.