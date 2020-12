Le pire Barça de Liga des 33 dernières années

Le FC Barcelone et la Liga, c'est devenu une histoire compliquée. Alors que les Blaugrana semblent avoir les idées claires en Ligue des champions, l'équipe montre un autre visage en championnat.

Contre Cadix, les joueurs de Ronald Koeman sont de nouveau tombés en championnat samedi soir. Il s'agissait déjà de la quatrième défaite de l'équipe en Liga, sur dix journées disputées seulement.

10 journées, 14 points, 4 victoires, 4 défaites, 2 matchs nuls. Et selon les statistiques de 'ESPN', le Barça n'avait plus commencé une saison d'une telle manière depuis la saison 1987-1988, juste avant l'arrivée de Johan Cruyff sur le banc.

Qui sait si le Barça réagira dans les prochains mois, mais le Barça de la saison 1987-1988 avait terminé à la sixième position du championnat, et avait pu se qualifier en Europe uniquement grâce à la Coupe du Roi.

Ronald Koeman, lui, a reconnu qu'il s'agissait d'une très mauvaise opération pour son équipe à ce stade de la saison : "Nous avons fait un énorme pas en arrière dans nos chances de lutter pour le titre."

Il faut aussi souligner les difficultés de gagner à l'extérieur cette saison. Les Catalans n'ont remporté qu'un seul match à l'extérieur cette saison en Liga, c'était contre le Celta Vigo. À Alavés, le Barça n'a pas fait mieux que le nul, et a perdu à Getafe, au Wanda Metropolitano et à Cadix.

La bonne nouvelle pour Messi et compagnie ? C'est que l'équipe catalane va maintenant jouer une série de quatre matchs au Camp Nou : la Juventus Turin en Ligue des champions; et le Levante, la Real Sociedad et Valence en Liga.

L'heure est de nouveau à la relance pour les joueurs de Ronald Koeman, qui ne parvienne pas à mettre la main sur leur régularité pour le moment. Une relance qui passera par un choc contre la Juventus Turin de l'un des éternels rivaux de l'équipe : Cristiano Ronaldo.