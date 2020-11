Le pire début de saison de la carrière de Guardiola

Manchester City n'a pas bien démarré sa saison. En plus d'une situation compliquée pour le club mancunien, il s'agit d'un record négatif pour l'entraîneur du club, Pep Guardiola.

Car l'entraîneur catalan est en train de réaliser le pire début de saison depuis qu'il a lancé sa carrière d'entraîneur sur le banc du FC Barcelone en 2008-2009.

Le laboratoire de données 'ProFootballDB' a pris en compte les cinq premières journées de championnat (les six premières pour cette saison, puisque la première journée a été reportée pour les Citizens) de chaque saison de Pep Guardiola sur un banc, et en a conclu qu'il s'agissait bien de son pire début d'exercice.

Son Manchester City est actuellement à la 13e place de Premier League. La pire position en championnat de Pep Guardiola depuis sa première saison, où il pointait à la cinquième place du classement. Il n'a pris que 8 points pour le moment.

Selon l'entraîneur citizen, c'est principalement en raison du calendrier trop chargé que ses joueurs ont du mal à performer en ce début de saison. Mais les statistiques offensives de City depuis l'arrivée de Guardiola sur les cinq premières journées de championnat ont connu une certaine dégradation (tirs, tirs cadrés, buts). La moyenne de buts par match des Citizens n'avait jamais été aussi basse en début de saison de Premier League (2 buts par match cette saison). La plus basse à ce stade de la saison était celle de la saison 2017-2018 avant cela (2.24).

Et la fragilité défensive se fait à nouveau ressentir, malgré les nouvelles recrues estivales. Malgré le fait que la possession des adversaires soit en moyenne plus basse que lors des dernières saisons, les tirs et tirs cadrés encaissés sont en moyenne plus élevés.

Reste à savoir si les Citizens trouveront un moyen de remonter la pente dans les prochaines semaines, et de jongler avec le calendrier pour reprendre quelques places au classement.