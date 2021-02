Le plaidoyer de Tuchel pour Pulisic

Christian Pulisic a marqué un but et fourni une passe décisive en 15 matches de Premier League cette saison. L'international américain a été confronté à des blessures toute l'année et a même été testé positif au coronavirus. Le n°10 de Chelsea a raté un total de huit matchs en raison de blessures et à deux reprises, il n'a pas été inclus dans l'équipe.

En janvier dernier, Chelsea a décidé de limoger Frank Lampard après 18 mois sur le banc en raison d'une mauvaise série de résultats, aboutissant à la nomination de Thomas Tuchel. Depuis que l'entraîneur allemand a pris la relève, l'international américain a vu moins de temps de jeu.

Pulisic n’a commencé qu’une seule fois sous Tuchel et c’était en FA Cup lors de la victoire 1-0 de Chelsea sur Barnsley. Depuis, il est devenu un remplaçant, suppléant généralement Mason Mount, Timo Werner ou Tammy Abraham. La relation entre le joueur et l'entraîneur remonte à leur passage au Borussia Dortmund entre 2016 et 2017.

Chelsea évoluera à l'extérieur pour deux matchs la semaine prochaine. Les Blues visitent Southampton le 20 février pour la Premier League puis iront jouer le match aller des huitièmes de finale contre l'Atlético le 23 février à Bucarest. Avant de prendre la route, Tuchel a parlé de la situation de Pulisic à Chelsea.

"Aujourd'hui, le premier changement avait déjà été effectué en première période suite à une blessure et pour Christian ça a été une décision très serrée de savoir s'il recommence après le match de coupe, ou s'il sort du banc", a déclaré Tuchel en conférence de presse.

"Nous avons décidé de commencer avec un autre onze. Malheureusement, nous n'avons eu que trois changements, ce qui rend très difficile de donner du temps aux joueurs, de laisser tout le monde jouer et d'avoir un impact avec les changements de joueurs frais. Cela rend les choses difficiles et le troisième changement que nous ne voulions pas utiliser trop tôt.

"Pendant le match, nous avons fait ce que nous faisons normalement, c'est-à-dire changer uniquement pour gagner le match. Il mérite de débuter comme titulaire, ou d'entrer mais je ne pourrais utiliser que trois gars. J'espère qu'il continuera et qu'il aura un important impact pour nous dans le futur. "