L'offre de City pour éloigner Lautaro du Barça

Lautaro Martinez intéresse tous les plus grands clubs européens après sa grande saison sous les couleurs de l'Inter Milan. Si le Barça est le mieux positionné, Manchester City n'a pas l'intention de lâcher sans se battre.

Selon les dernières informations du 'Daily Express', le club mancunien serait prêt à payer une somme de 111 millions d'euros pour tenter de convaincre l'Inter Milan de lui vendre le joueur lors du mercato estival.

Une somme qui correspond à la somme de la clause libératoire du joueur et qui pourrait convaincre le club italien de laisser le joueur partir du côté de la Premier League et non de la Catalogne.

Le média explique que le Barça ne serait pas prêt à proposer une telle somme pour le joueur puisque le club catalan voudrait payer moins cher et inclure d'autres joueurs dans l'opération.

Les agents du joueur continuent de garder le flou quant à l'avenir du joueur, alors que l'un d'entre eux évoquait un intérêt du Barça et que l'autre a nié toutes les rumeurs par la suite.