Le plan de Farré pour Messi : un contrat à vie avec le Barça

Pour 'Sportia', Jordi Farré, pré-candidat à la présidence du FC Barcelone a expliqué en quelques mots le projet qu'il avait pour Lionel Messi en cas de succès lors des élections.

"Pour notre part, nous n'attendrons pas de remporter pas les élections pour contacter le père de Leo. Nous allons bientôt nous mettre au travail car nous voulons arriver aux élections avec la certitude qu'il va rester. Nous avons un projet de vie pour lui. Si nous gagnons, ce dont nous sommes sûrs, Leo restera lié aussi longtemps qu'il le voudra au club", a déclaré Farré lors de l'interview.

"Il doit être l'image du club, soit comme président d'honneur, soit comme ambassadeur, on va lui faire gagner de l'argent. Nous avons également un projet économique pour unir la marque Barcelone et Lionel Messi, mais je vais d'abord vous l'expliquer moi-même (...). Nous pouvons faire de Messi le nouveau Michael Jordan", poursuit-il.

Il a également évoqué un éventuel transfert aux Newell's Old Boys, le tout premier club de La Pulga : "Leo va jouer autant d'années qu'il le souhaite. Je pense que nous devons établir un contrat ouvert afin qu'il puisse décider de prendre sa retraite à tout moment. Nous serons ravis s'il nous demande de jouer pendant un an chez Newell's, revenir et ne plus jamais quitter Barcelone, car dans la vie, il est important d'être reconnaissant".