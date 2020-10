Le plan de l'Atlético pour Kondogbia

L'Atlético a vu l'une de ses pièces maîtresses filer alors que le mercato estival s'apprêtait à fermer ses portes. En effet, Thomas Partey a rejoint Arsenal dans les dernières heures du mercato. Les Gunners ayant payé la clause libératoire du joueur et ce dernier ayant rompu son contrat de manière unilatérale avec son club, l'Atlético a donc la possibilité de le remplacer, et ce, avant le mercato du mois de janvier.

Et le remplaçant de Partey serait déjà tout trouvé. L'Atlético aurait jeté son dévolu sur Geoffrey Kondogbia, milieu de terrain à Valence. D'après 'AS', los Rojiblancos sont conscients de la difficulté de la mission et seraient prêts à attendre janvier pour recruter l'ancien Monégasque.

Les dirigeants madrilènes auraient déjà formulé une offre au club de Valence, offre rejetée car jugée insuffisante. En effet, même en ayant vendu Partey 50 millions d'euros aux Gunners, l'Atlético ne peut réinvestir plus de 25% de cette somme, soit 12,5 millions d'euros.

À Valence, la situation de Kondogbia n'est pas au mieux, le joueur est dernièrement entré dans une polémique après avoir ouvertement critiqué son président sur les réseaux sociaux.