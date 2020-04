Le plan de l'UEFA pour la Ligue des Champions

'Sky Italia' a eu accès au calendrier que l'UEFA a dessiné pour pouvoir continuer et terminer la saison de Ligue des Champions. L'intention des organismes compétents est de finir toutes les compétitions domestiques avant, pour ensuite disputer la Ligue des Champions et l'Europa League.

'Sky' affirme que les 7 et 8 août se joueront les huitièmes de finale restants : Juventus-Lyon, City-Madrid, Barcelone-Naples et Bayern-Chelsea. Leipzig, l'Atalanta, le PSG et l'Atlético sont déjà qualifiés.

Les quarts de finale se joueront les 11-12 et 14-15 août, alors que les demi-finales se disputeront la semaine suivante, les 18-19 et 21-22. La finale, prévue à Istanbul, est programmée au 29 août 2020.

La saison prochaine de Ligue des Champions, quant à elle, commencera avec un mois de retard, le 20 octobre.

L'UEFA se réunira avec les fédérations la semaine prochaine, ainsi qu'avec les ligues et l'ECA. Le 23 avril prochain pourrait être confirmé le calendrier complet de la Ligue des Champions.