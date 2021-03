Le plan de Zidane pour le retour d'Eden Hazard

Ce week-end, le Real Madrid reçoit Elche à domicile. Et Zinedine Zidane va retrouver le sourire puisque l'entraîneur français va pouvoir compter sur les retours d'Eden Hazard et Sergio Ramos pour la rencontre.

Le capitaine espagnol revient après avoir subi une opération du ménisque au mois de février. L'attaquant, quant à lui, est désormais complètement remis d'une blessure musculaire à la cuisse, l'énième pépin musculaire du Belge depuis son arrivée à Madrid.

Zinedine Zidane devrait donner quelques minutes de temps de jeu à ses deux joueurs lors de cette rencontre pour leur permettre de retrouver le rythme après des semaines d'absence. Cependant, le coach merengue a l'intention d'être prudent.

Le Français a déjà vu comment, en essayant d'accélérer sa récupération, le Belge a rechuté plus d'une fois. Zidane et son staff médical ne prendront donc pas le moindre risque et prévoient d'être prudents sur la reprise de l'ancien Lillois.

Zidane, en fonction du déroulement du match et des sensations d'Eden Hazard à l'entraînement collectif ce vendredi, décidera de lui donner du temps de jeu ou non. Prendre des risques ne fait pas partie de ses plans.