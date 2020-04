Le plan du Barça avec Ansu Fati

Ansu Fati a été la grande révélation du FC Barcelone cette saison. Le jeune attaquant de La Masia est apparu par surprise en équipe première et a convaincu les dirigeants par ses performances, bien que les derniers mois aient été plus compliqués.

Selon 'AS', le club catalan n'envisage pas de prêter son jeune joueur, et souhaite lui faire suivre le même plan que les Puyol, Iniesta, Xavi ou Messi à leur époque.

C'est pourquoi il n'est pas impossible qu'Ansu Fati alterne entre l'équipe professionnelle et l'équipe réserve lors de la fin de saison et de la suivante. Si un play off pour monter en Segunda a lieu, Ansu Fati y participera.

Toujours joueur de l'équipe réserve, recruter Ansu Fati coûterait aujourd'hui 170 millions d'euros. Lorsque la perle de la Masia sera totalement joueur de l'équipe première, son prix sera de 400 millions d'euros. Personne ne pourra alors le sortir du Camp Nou.