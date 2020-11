Le plan du Barça avec Pedri pour une transformation physique à la Neymar

Nul doute, Pedro González López dit Pedri est un joueur de qualité et à 17 ans seulement, on lui promet déjà un grand avenir. Il faut reconnaître que le jeune milieu de terrain est du genre précoce, alors qu'il n'a pas encore atteint sa majorité, le natif de Tegueste (îles Canaries, Espagne) compte déjà plus de 40 matchs en professionel, dont une poignée (10) avec le FC Barcelone et notamment un Clasíco face au Real Madrid.

Si on s'attendait à ce que l'ancien joueur de Las Palmas fasse son trou petit à petit dans l'équipe catalane, l'Espagnol a surpris son monde en s'imposant rapidement comme l'un des incontournables du début de saison des Blaugranas.

Mais, sur une très bonne lancée et avec des compétences techniques et une intelligence de jeu indéniables, le joueur de 17 ans a, comme beaucoup de jeunes de son âge, besoin de gagner en masse musculaire afin d'être plus résistant dans les duels.

Ainsi, comme c'était le cas pour un certain Neymar lors de son arrivée en Europe en 2013, l'international des moins de 21 ans fait des heures supplémentaires en salle de musculation lors de séances en après-midi.

L'idée du club, mais aussi du footballeur, serait d'être plus efficace et résistant en duels mais également que d'être beaucoup mieux préparé à d'éventuelles blessures.

Et le Barça s'appuierait sur le succès et les résultats du plan mis en pratique sur l'actuel numéro 10 du Paris Saint-Germain. Le Brésilien a connu une véritable évolution physique entre 2013 et 2014.

Selon 'AS', Pedri suit également les conseils de son agent, également représentant de Ferran Torres. L'agent du joueur de Manchester City aurait conseillé à Torres de travailler physiquement la saison dernière et le joueur serait cette saison, ravi des résultats.