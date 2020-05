Le plan du FC Barcelone pour Ã©viter les blessures

Le football est en stand-by depuis début mars, mais la reprise est de plus en plus proche. Et bien que les joueurs se soient entraînés dans leurs spacieuses maisons, les clubs craignent une avalanche de blessures. Le Barça craint cela et a préparé un plan pour éviter les blessures.

Le journal 'AS' explique que ce plan est composé de 14 étapes qui seront appliquées à mesure que l'intensité de la formation augmente.

Ces mesures viseront à préserver l'intégrité des articulations, la stimulation des capacités mécaniques ou le dosage de la charge de travail, ainsi qu'à étudier la manière de maximiser l'entraînement sans surcharger les joueurs.