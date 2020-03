Le "plan Mbappé" du PSG

Le Paris Saint-Germain a fait un choix : Kylian Mbappé sera sa grande star et la priorité du club parisien est de prolonger le contrat de l'international français, qui arrive à expiration en 2022.

Selon 'Paris United', un média toujours bien informé sur le PSG, raconte quels sont les plans du PSG avec sa star Mbappé, qui n'a toujours pas prolongé son contrat avec les Parisiens.

Al-Khelaïfi veut garder Mbappé avant le Mondial de Qatar en 2022 et Leonardo prépaerait une offre de prolongation XXL pour Kyky. En plus du salaire, cette offre prendrait en compte des bonus et une importante prime à la signature.

Pour le convaincre, le média explique que le PSG fera de Mbappé le seul joueur intransférable de l'équipe, laissant entendre que Neymar pourrait lui être vendu.

À plusieurs reprises, le Français avait fait comprendre qu'il voulait avoir davantage de responsabilités, n'appréciant pas d'être remplacé et relégué à un rôle secondaire par rapport à Neymar.

Toujours selon le média parisien, les parents et l'entourage du joueurs ne serait pas contre une prolongation de Kylian au PSG. Le club, de son côté, tentera de dissuader les grands clubs européens, dont le Real Madrid, d'essayer de recruter le champion du monde 2018.