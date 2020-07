"Le plus important c’est de marquer, peu importe la manière"

Le Real Madrid a gagné, sans jouer un grand match, et Zidane a apprécié le travail de son équipe, qui se rapproche de son 34e titre. L'essentiel, comme il l'a souligné, est de ne pas concéder de buts et de marquer, peu importe la manière.

"Ne jamais prendre de but est impossible, mais c’est vrai que nous encaissons très peu en ce moment. Nous devons continuer ce que nous sommes en train de faire et nous avons un Courtois qui est en grande forme. L’équipe concède très peu", a-t-il déclaré.

Y avait-il pénalty sur l'action de Mendy ? : "S’il y a penalty, il y a penalty. C’était une très belle action et voilà. Le plus important c’est de marquer le but, peu importe la manière."

"Dans certains matchs, possible, mais pas aujourd’hui. Nous avons eu de la fluidité dans notre jeu. On a gardé le ballon, la possession, tout en jouant d’un côté à l’autre, avec beaucoup de mobilité. Le problème est que nous rejouons lundi. On va voir… Les joueurs sont fatigués, mais le repos est meilleur avec une victoire."

Zidane a voulu aussi rassurer les supporters sur l'état de Benzema, qui semblait avoir une gêne à la fin de la rencontre : "Il avait un peu la tête qui tourne mais il va bien. Ce n’est que de la fatigue en dehors du coup qu’il a pris en première mi-temps."

"Nous sommes contents de sa première année [Mendy], de ses prestations. Il est au niveau et c’est une bonne nouvelle. Il est venu ici pour démontrer ses qualités et il le fait. Nous sommes heureux de son rendement. Il faut continuer."

James, qui n'a pas été convoqué, une fois de plus, rejouera-t-il avec le Real Madrid ? Zidane estime qu'il "ne sait pas".