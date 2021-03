Le point de discorde entre Ramos et le Real n'est pas l'argent

Le Real Madrid a trop de dossiers ouverts pour si peu de temps. Comme un étudiant, l'équipe merengue n'étudie toujours pas pour un examen qui aura lieu dans trois mois. La partie des prolongations est toujours en suspens et pas seulement avec Sergio Ramos. D'autres comme Luka Modric ou Lucas Vázquez attendent toujours. Mais le cas du capitaine, bien entendu, est le plus inquiétant.

Le temps d'absence du défenseur a permis aux deux parties de réfléchir à la question. Ramos, lors de sa dernière apparition, a souligné à quel point il était heureux d'aider à nouveau l'équipe dans une période cruciale de la saison, avec la Ligue des champions et le championnat encore en jeu. Il a également évoqué sa prolongation de contrat.

Une fois encore, il a souligné que ce n'était pas quelque chose qui dépendait de lui. La signature se fait à deux et le Real Madrid n'a pas encore pu répondre aux exigences du capitaine, qui a répété que le football a changé et que les joueurs terminent leur carrière de plus en plus tard. "Je sens que je suis au milieu de ma carrière", a-t-il déclaré.

Ramos est clair sur le fait qu'il en a encore sous le pied et c'est précisément ce qui pourrait être le problème pour sa prolongation et non la question économique. Le club n'a pas l'habitude de faire des contrats à long terme aux joueurs seniors. Il était question d'une signature pour un an... mais d'autres scénarios ne sont pas écartés.

En effet, comme le rapporte 'AS', le club a proposé une nouvelle offensive pour renouveler pour deux saisons supplémentaires, mais l'entourage du joueur assure que cette offre n'est pas arrivée. "Le football devrait toujours avoir les meilleurs, quel que soit leur âge", a-t-il déclaré le jour du lancement de son nouveau documentaire.

En général, Ramos apparaît peu dans les médias, mais lorsqu'il le fait, il laisse des messages importants. Il est clair qu'il veut rester dans ce qui est sa maison, mais il veut aussi sentir le soutien de l'équipe de la capitale espagnole. Il estime mériter encore quelques années et qu'il a toujours le physique.

Bien sûr, il sait que si, à un moment donné, il y a une proposition qu'il peut accepter, il sait qu'elle sera liée à une réduction de son salaire d'environ 10% à cause de la pandémie. Il ne reste plus que trois mois pour connaître l'issue d'une romance qui, pour l'instant, demeure.