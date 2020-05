Le portier de La Masia sur lequel misera le Barça

La crise économique liée au coronavirus pousse le FC Barcelone à se tourner vers son centre de formation réputé, La Masia, au sein duquel de nombreuses jeunes pépites ont un bel avenir devant elles.

En ce qui concerne les buts, le Barça envisage de miser sur Arnau Tenas. Le jeune gardien de but, international dans les catégories inférieures de l'Espagne, rend de jolies copies dans les rangs de l'équipe réserve blaugrana.

Arnau Tenas a défendu les cages du FC Barcelone Youth League et le club blaugrana ne compte pas s'en séparer. Ainsi, son arrivée en équipe première pourrait être actée dès la saison prochaine.

Bien que Ter Stegen soit un titulaire indiscutable depuis plusieurs années, l'idée serait d'apporter de la concurrence entre Iñaki Peña et Arnau Tenas au Camp Nou.

Neto n'est pas indiscutable et le FC Barcelone envisagerait de se séparer d'un lourd salaire et ainsi, donner plus d'importe à la formation.

Le FC Barcelone serait en effet prêt à vendre son gardien numéro 2 en cas d'offre satisfaisante. Neuf clubs seraient déjà sur le coup.