Le Portugal atomise Andorre

Adversaire de la France samedi en Ligue des nations, le Portugal n'a fait qu'une bouchée d'Andorre (7-0) en amical ce mercredi soir.

Fernando Santos a décidé de titulariser ses réservistes face à la modeste équipe d'Andorre. Pedro Neto, qui fêtait sa première cape internationale, a ouvert le score à la 7e minute d'une puissante reprise de volée placée sous la transversale du gardien d'Andorre (1-0). Peu après, c'est Paulinho, un autre débutant, qui double la mise après un beau centre rasant de Nelson Semedo (2-0, 28e). C'est ce qu'on appelle des débuts réussis !

Pour le second acte, le sélectionneur lusitanien a fait entrer la star de l'équipe : Cristiano Ronaldo, qui n'a mis que cinq petites minutes pour délivrer une offrande à Renato Sanches (3-0, 55e). N'étant pas encore totalement satisfait de ses débuts, l'attaquant du SC Braga s'offre un doublé après une tête parfaite (4-0, 61e). Quinze minutes plus tard, but contre son camp d'Emili Garcia (5-0, 76e).

Mais on le sait tous pourquoi Ronaldo était sur la pelouse ce soir. Le capitaine d'As Quinas était entré en jeu pour chercher son 102e but et se rapprocher un peu plus du record de Ali Daei (109). Et on peut dire que c'est mission accomplie, puisque l'attaquant vedette de la Juventus a planté le sixième pion de la tête à cinq minutes de la fin (6-0, 85e). La messe semblait être dite avant que Joao Félix, entré en deuxième période, ne vienne mettre son grain de sel et ainsi clôturer l'addition (7-0, 88e).

Le quintuple Ballon d'or porte ainsi son compteur à 102 buts en 168 matches internationaux, se rapprochant un peu plus du record absolu de l'Iranien Ali Daei (109 buts).

Décidément, la Seleçao n'était pas là pour blaguer.