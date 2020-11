"Le Portugal, ce n'est pas seulement Ronaldo"

L'équipe de France va affronter le Portugal à Lisbonne samedi soir dans le cadre de la Ligue des Nations et espère un meilleur résultat que le match nul qui a eu lieu au Stade de France le mois dernier.

Hugo Lloris retrouvera pour l'occasion son poste de titulaire dans les cages des Bleus après avoir laissé sa place à Steve Mandanda contre la Finlande, et a analysé le choc en conférence de presse.

"J'ai beaucoup de respect pour cette grande nation avec une génération très talentueuse qui arrive. Elle a beaucoup d'ambition. On sent une équipe forte, sûre d'elle avec un mélange d'expérience et de jeunes talents qui explosent un peu partout en Europe", a assuré le capitaine des Bleus avant d'envoyer la présence de Cristiano Ronaldo.

"Le Portugal, ce n'est pas seulement Cristiano Ronaldo, a prévenu Hugo Lloris. C'est une équipe très forte, très sûre d'elle, avec un mélange d'expérience et de jeunes talents qui explosent partout en Europe", a-t-il ajouté avant de préciser que CR7 restait parmi les "plus grands".

"La réponse sera toujours collective quand on affronte un joueur comme Cristiano Ronaldo. C'est un exemple par sa longévité, ses statistiques, ses records. Il fait partie des plus grands. (...) Quand on affronte le Portugal, on se doit d'être à notre meilleur niveau pour obtenir un résultat", explique le gardien de but de Tottenham.