Le Portugal et l'Espagne veulent organiser la Coupe du Monde 2030 ensemble

Après le match entre le Portugal et l'Espagne ce mercredi soir (0-0), les deux présidents des Fédérations étaient ensemble pour signer un accord afin de se porter candidat à l'organisation de la Coupe du Monde 2030.

En effet, la Fédération Portugaise de Football (FPF) et la Fédération Espagnole (RFEF) s'unissent afin d'organiser la plus prestigieuse des compétitions internationales avec une finale prévue au Santiago Bernabeu.

Pour rappel, la Coupe du Monde 2022 se jouera au Qatar. La Coupe du Monde 2026 se jouera aux États-Unis, Canada et Mexique. Enfin, la Coupe du monde 2030 cherche toujours son organisateur. Les candidats sont : le Maroc, l'Argentine, Uruguay, Paraguay et Chili (candidature commune) et le Portugal et l'Espagne (candidature commune).