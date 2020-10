Le premier but de Cristiano Ronaldo fête ses 18 ans

C'était le 7 octobre 2002, match entre le Sporting Portugal et Moreirense. But d'un jeune Cristiano Ronaldo à la 34ème minute. Personne ne savait que ce jeune joueur de 17 ans deviendrait l'un des meilleurs joueurs de l'histoire.

Avec le numéro 28 sur le dos, l'attaquant portugais faisait ses débuts sous le maillot du Sporting Portugal, un rêve réalisé pour un jeune issu de la formation portugaise, âgé de 17 ans, de 8 mois et 2 jours à peine, avec un bel avenir devant lui.

Après une course impressionnante, laissant derrière lui ses adversaires, un jeune Cristiano entrait dans la surface de réparation et marquait son premier but, un but qu'il a fêté avec style, enlevant son maillot, euphorique.