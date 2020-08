David Beckham a fait ses débuts comme joueur du Real Madrid le 24 août 2003 lors de la Super Coupe d'Espagne contre Majorque et son premier but est arrivé quelques jours plus tard, le 27 août, lors du match retour disputé au Santiago Bernabéu qui s'est terminé par une victoire 3-0 et qui a contribué au titre des Merengues cette saison là.