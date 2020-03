Auteur de son premier but pour le PSG lors du net succès face à Angers (4-0), Pablo Sarabia s'était réjouit d'avoir ouvert son compteur.

"Je suis super content de la rencontre d'aujourd'hui. On a tous fait un grand match et je suis heureux d'avoir marqué mon premier but ici et d'avoir délivré les passes décisive", avait-il confié.