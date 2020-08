L'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais a marqué l'histoire du football en remportant la Ligue des champions 2010-11 contre le club allemand de Potsdam.

Le but de Wendy Renard en première mi-temps et le second de Dickenmann dans les dernières minutes du match ont permis à Lyon de s'imposer 2-0 à Londres.