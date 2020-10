Le président de la Campanie dézingue la Juventus

Après deux joueurs testés positifs au Coronavirus, Naples, bloqué par la décision de l'autorité d'État, n'est pas parti pour Turin. Le problème ? La Juventus a voulu quand même jouer et a maintenu le match...

De plus, l'homme fort de la Vieille Dame, Andrea Agnelli, avait critiqué le club napolitain. "Le protocole est clair et nous suivons les règles. Aurelio De Laurentiis (président de Naples) a demandé un report. Je lui ai répondu que la Juventus, comme toujours, respecte les règlements", avait-il déclaré.

Le président de la région de Naples n'a pas tardé à lui répondre dans la 'Gazetta dello Sport' : "Le Napoli n'est pas parti parce qu'il était en quarantaine. La Juventus, à travers les mots du président Agnelli, a fait une déclaration douloureuse et embarrassante. Si je m'étais comporté comme ça, j'aurais perdu mon honneur sportif. Que reste-t-il dans ces attitudes de l'esprit sportif ? Parlons-nous encore de sport ? Parlons de sport, de valeurs sportives, de loyauté et du respect de l'adversaire. Si on avait joué, Cristiano Ronaldo aurait peut-être été positif une semaine plus tard. Nous aurions fait les gros titres du New York Times."