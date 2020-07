Le prÃ©sident de Naples ne veut pas se rendre au Camp Nou !

Ce matin, la radio 'RAC-1' avait révélé que l’UEFA réflechissait à délocaliser le match opposant le FC Barcelone à Naples. En effet, la direction du Barça a contacté les autorités catalanes afin deconnaître la situation. Dans le doute, l’option d’organiser ce match dans un autre pays a donc été pensée.Le Barça n’a pas encore communiqué sur cette situation exceptionnelle mais le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, a fait savoir qu’il n’était pas favorable à l’idée d’envoyer ses joueurs à Barcelone, au Camp Nou :

"Ce sera un super match. Si l’UEFA a décidé de jouer la Ligue des Champions au Portugal et la Ligue Europa en Allemagne, nous pourrions aller dans un de ces deux pays pour notre huitième de finale. Je ne comprends pas pourquoi nous devrions jouer dans une ville qui semble faire face à de graves problèmes. Contre Barcelone, ce sont toujours de grands matches. Mais l’UEFA…" avant d'ajouter : "Je téléphone, je parle, mais c’est très gênant. De grosses craintes arrivent d’Espagne mais eux (les dirigeants de l’UEFA, ndlr) font les ignorants alors qu’il faudrait dire : "stop, on ne va plus à Barcelone, mais au Portugal, en Allemagne, à Genève". À l’UEFA, il n’y a personne qui sait faire du business avec notre argent. C’est encore un non-sens."

L'UEFA n'a pas encore publié de communiqué concernant ce sujet.