Rennes dément les rumeurs menant Camavinga au Bayern

Du haut de ses 17 ans, Eduardo Camavinga attise déjà les convoitises des plus grands géants d'Europe.

Il fait souvent la Une de la presse espagnole en raison de l'intérêt du Real Madrid, mais le prodige rennais a récemment été envoyé du côté du Bayern Munich.

Cependant, Nicolas Holveck, le président du Stade Rennais, a tenu à démentir cette rumeur lors de son passage à 'RMC Sport'.

"Très sincèrement, Il n’y a aucune approche du Bayern. Je crois qu’il ne faut pas rêver sur le mercato de cet été. Les grands clubs, plus ils sont gros, plus ils ont souffert de la crise. Il ne faut pas s’attendre à des mouvements extraordinaires cet été. Si on a la chance d’être directement qualifié en Ligue des champions, ça améliorera la fin de notre mercato. Mais si ce n’est pas le cas, en aucun cas ça ne fera partir des joueurs", a-t-il confié.