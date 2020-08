Le président du Bayern confirme le départ de Thiago Alcantara

Comme annoncé début juillet, Karl-Heinz Rummenigge, le président du Bayern Munich, a confirmé ce vendredi pour 'Sky Germany' que Thiago Alcantara (29 ans) avait demandé à quitter le club cet été.

"Les conversations qu'Hasan (Salihamidzic, le directeur sportif) a eues avec lui ont toujours été très constructives. Et à un moment donné, il semblait que tout était clair (concernant sa prolongation). Mais ensuite, Thiago a informé Hasan qu'il aimerait faire quelque chose de nouveau, et c'est ainsi, a expliqué Rummenigge. Vous devez l'accepter. Il a encore un contrat d'un an et s'il tombe d'accord avec un club, ce club devra payer une certaine somme."

"Je ne veux pas faire de commentaires publics sur la somme que nous avons en tête. Nous verrons ça, mais comme je l'ai déjà dit, ce ne sera pas les soldes d'été. Il faudra toujours qu'il y ait une certaine quantité d'argent pour que nous laissions partir le joueur."

Enfin, le président bavarois n'en veut pas à l'international espagnol : "Non, je ne suis pas du tout en colère, je l'aime bien. Je pense que c'est un grand footballeur et c'est aussi une bonne personne. Et il ne faut pas oublier non plus qu'à 29 ans, il est à un âge où, s'il veut faire quelque chose de nouveau, il doit le faire maintenant parce que s'il avait trois ans de plus, ce serait plus difficile."