Le prince Albert II se dit satisfait de Robert Moreno

Le prince Albert II de Monaco croit en son nouvel entraîneur, comme il l'a confié au quotidien l’Équipe'.

"Je n’ai pas encore eu le plaisir de rencontre Robert Moreno mais c’est un jeune entraîneur qui a de bonnes idées, du charisme et une bonne énergie. Il avait commencé à amener quelque chose de plus positif et un jeu beaucoup plus séduisant que celui de la première partie de saison. Il faut lui laisser le temps de mettre les choses en place."

Avant la suspension du championnant en raison de la pandémie de Covid-19, l’AS Monaco était neuvième de Ligue 1, à un point du Stade de Reims, cinquième.