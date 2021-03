Le prix de départ de Ronaldo : 29 millions

L'élimination de la Juventus en Ligue des champions a déclenché un effet domino qui est allé jusqu'à Madrid. Au départ, on a su que Cristiano Ronaldo voulait revenir porter le maillot du Real et revenir trois saisons plus tard.

Cependant, le retour de CR7 dans la capitale espagnole semble peu probable. Le club merengue lui-même considère sa signature irréalisable pour des raisons économiques : il ne peut pas assumer les coûts qu'entraînerait son retour.

Dans ce contexte, le 'Corriere dello Sport' a révélé le montant pour lequel le Portugais devrait être vendu afin que le club italien puisse amortir son transfert.

Le média susmentionné a analysé les paramètres économiques du club bianconero et a déclaré que le prix de vente de Cristiano devrait être d'au moins 29 millions d'euros.

La Vieille Dame ne veut pas subir de pertes et fait donc le point sur ce qu'elle a déjà pu gagner avec son nº7. Ils ont signé le Portugais pour 115 millions et, jusqu'à présent, ils en ont récupéré 86 au total.

La différence est donc de 29 millions et ce sera le prix de départ de CR7 au mercato. À 36 ans et avec un salaire aussi élevé, le montant peut être élevé, mais ses performances et sa compétitivité seront appréciées dans n'importe quelle équipe du monde.

Un prix auquel, en plus, il faudrait ajouter le salaire convenu. Une opération qui ne semble facile pour personne et pour laquelle le Real Madrid exclut, au moins pour le moment, son retour.