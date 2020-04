Le prix que devra payer le Real Madrid pour Camavinga

Depuis qu'il a foulé les pelouses de Ligue 1 pour la première fois en avril 2019 à seulement 16 ans, Eduardo Camavinga a immédiatement été couvé par le Stade Rennais.

À l'époque président du club breton, Olivier Létang avait également tout fait pour faire signer à sa pépite son premier contrat professionnel, puis une prolongation jusqu'en 2022 très rapidement après.

Face aux prestations convaincantes de son talent précoce, le club rouge-et-noir doit gérer des courtisans de plus en plus pressants, et surtout de plus en plus prestigieux.

En Espagne, Zinédine Zidane et le Real Madrid ont coché le nom du joueur du Stade Rennais.

De très grosses offres pourraient être faites dès cet été et des clubs sont même prêts à accepter de payer les 60 millions d’euros demandés par les Bretons, dont les Madriènes.