Ansu Fati, le prodige du Barça devient grand

Cela semble déjà loin, mais Ansu Fati faisait ses débuts avec le Barça en début de saison passée. Le jeune joueur avait rejoint le groupe d'Ernesto Valverde, "profitant" des absences de Luis Suárez et Messi pour prendre sa chance.

C'est contre le Betis Séville, au mois d'août 2019, qu'Ansu Fati avait ainsi fait ses débuts en professionnel avec le Barça. Et à cette époque, il n'avait encore que 16 ans. Depuis, son nom est cité par tous les amateurs de ballon rond lorsqu'ils évoquent les grandes promesses du football pour l'avenir.

Car en un peu plus d'un an, Fati a brûlé les étapes. L'ailier est devenu un joueur important du projet catalan lors des derniers mois, et fut utilisé par les différents entraîneurs passés au Camp Nou lors des derniers mois (Valverde, Setién, Koeman).

L'Espagnol a enchaîné les records : plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des champions, plus jeune buteur de l'histoire de la sélection espagnole, plus jeune buteur de l'histoire d'un Clásico, MVP de la Liga au mois de septembre...

Ansu Fati est déjà vu comme l'avenir du FC Barcelone. Et "l'avenir" du Barça fête aujourd'hui ses 18 ans. Ansu Fati est devenu majeur aujourd'hui, et devrait essayer de fêter cela comme il se doit contre Alavés ce samedi soir en Liga. Joyeux anniversaire.