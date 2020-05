Le programme de la 26e journÃ©e de Bundesliga

Après tout juste deux mois d'arrêt, la Bundesliga fera son retour sur les terrains, et le fera en tant que premier championnat majeur à reprendre le chemin des pelouses après le confinement.

Après des mois difficiles et une pandémie qui dure, l'Allemagne a décidé de prendre les choses en main et d'annoncer le retour de la Bundesliga pour le samedi 16 mai prochain.

Ainsi, dès le 16 mai, les équipes de la première division allemande seront de retour dans les stades. Évidemment, il n'y aura pas de public et le reste de la saison se jouera à huis clos.

En tout, six matches auront lieu le samedi 16. Le plus important d'entre eux sera le derby historique entre le Borussia Dortmund et Schalke 04. Le match aura lieu à 15h30 à Dortmund.

Les autres matches qui auront lieu le samedi sont Augsbourg-Wolfsburg, Hoffenheim-Hertha, Leipzig-Fribourg, Dusseldorf-Paderborn, qui auront lieu à 15h30, et Francfort-Monchengladbach à 18h30.

Le dimanche, Cologne recevra Mayence à 15h30, et le Bayern Munich jouera à Berlin contre l'Union à 18 heures. Enfin, lundi, Brême affrontera le Bayer Leverkusen à 20h30.

Tout est mis en place pour que les joueurs soient exposés au moins de risques possible pour cette reprise de la Bundesliga, et les tests de dépistage ont déjà été effectués.

Voici le calendrier du retour de la Bundesliga :