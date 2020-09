Le programme des barrages pour la Ligue des champions 2020-21

Si 26 équipes sur 32 sont déjà connues, il reste encore quelques places à prendre pour participer à la compétition.

Ces barrages se disputeront en deux matchs, la phase aller se jouera les 22 et 23 septembre alors que la phase retour aura lieu les 29 et 30 septembre. Le 3e tour doit encore se jouer les 15 et 16 septembre, une fois les 32 équipes connues, le tirage au sort pour les phases de poules sera organisé le 1er octobre.

Le programme:

Slavia Praha (CZE) - Midtjylland (DEN) / Young Boys (SUI) 

Maccabi Tel-Aviv (ISR) / Dinamo Brest (BLR) - Salzburg (AUT)

Olympiacos (GRE) - Omonia (CYP) / Crvena zvezda (SRB) 

Qarabağ (AZE) / Molde (NOR) - Ferencváros (HUN) / GNK Dinamo (CRO) 

Krasnodar (RUS) - PAOK (GRE) / Benfica (POR) 

Gent (BEL) / Rapid Wien (AUT) - Dynamo Kyiv (UKR) / AZ Alkmaar (NED)