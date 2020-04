Le projet ambitieux de Ronaldo : une Ã©quipe de basket-ball !

Le média espagnol 'Marca' affirme que les discussions, dont le conseil municipal est dûment informé, sont sur la bonne voie pour que le basket-ball soit intégré comme une section de plus du Real Valladolid.

Et ce, en prenant les couleurs et l’emblème du club de Ronaldo et en faisant partie de la Sociedad Anónima Deportiva, une étape essentielle pour que l’équipe de basket puisse jouer la saison prochaine en ACB, dans une ligue avec 20 équipes, ce à quoi le président de la fédération, Jorge Garbajosa est favorable.

Le Carramimbre CBC Valladolid était en tête de la LEB Oro au moment de l’arrêt de la compétition et attend de savoir s’il aura accès ou non à la liga Endesa.

Le président du club a lui-même confirmé cette piste : "C'est une possibilité, bien sûr", a-t-il affirmé.