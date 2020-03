Le propriétaire de l'Olympiakos et Nottingham Forest, infecté par le coronavirus

Le coronavirus a envahi le monde du football. Evangelos Marinakis, proriétaire des clubs de l'Olympiqkos et de Nottingham Forest, a confirmé sur Instragram avoir été infecté par le coronavirus.

"Le virus m'a infecté, et je me suis senti obligé de le faire savoir au public. Je me sens bien, je prends les mesures nécessaires et la discipline recommandées par les instructions des docteurs." a-t-il déclaré.

Marinakis a également confié qu'il allait bien et a averti la population : "Je recommande fortement à tous mes chers concitoyens de faire la même chose. Je vous souhaite à tous un prompt rétablissement."

Le propriétaire était la semaine passée à Notthingham pour assister au match contre Millwall. 'Daily Mail' n'a pas été en mesure de savoir s'il a été en contact avec un membre de son effectif.

C'est le premier cas recensé dans le monde du football anglais. À ceci s'ajoute le fait que les deux prochaines journées de Liga se joueront à huis clos, de même que le Barça-Naples en Ligue des Champions.

From the official Instagram account of #nffc owner Evangelos Marinakis.

He was at the Forest-Millwall game on Friday night.#coronavirus pic.twitter.com/rKf5w9jN04