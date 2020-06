Le PSG a fait sa rentrée ce matin

C’était la rentrée pour le PSG ce lundi matin. Après plus de trois mois d’arrêt en raison de la pandémie de Covid-19, les hommes de Thomas Tuchel ont retrouvé le Camp des Loges entre 8h30 et 11h. Au programme, un test PCR (prélèvement nasal) pour les 27 joueurs présents, et une prise de sang pour au moins certains d’entre-eux, à l’image du gardien Keylor Navas.

Comme attendu, Edinson Cavani et Thomas Meunier, dont les contrats ne seront pas renouvelés au-delà du 30 juin, manquaient à l’appel. Les jeunes Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi, qui ont tous les deux décidé de signer leur premier contrat professionnel hors de la capitale, étaient absents également.

L’organisation était simple. Arrivés aux alentours de 8h30, en même temps ou presque que le coach Thomas Tuchel, les jeunes du PSG ont lancé le bal. Parmi ces jeunes, on retrouvait deux éléments de la génération 2002 : le défenseur Timothée Pembélé et l’attaquant Arnaud Kalimuendo.