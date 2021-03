Le PSG a mis la main au portefeuille pour Pochettino

Pochettino touche un salaire 42 % plus élevé que celui de Tuchel au PSG. Voici l'information la plus marquante de la liste révélée par le journal 'L'Équipe'. Le salaire mensuel de l'Argentin contraste avec ceux de Niko Kovac et Jorge Sampaoli.

Pochettino perçoit 940 000 euros brut par mois. Tuchel en gagnait 625 000. Niko Kovac, l'entraîneur de Monaco, touche 400 000 euros. Jorge Sampaoli, en charge de l'Olympique de Marseille, reçoit 300 000 euros. Ils sont suivis par Rudi Garcia, l'entraineur de l'OL, qui gagne 280 000 € et de Claude Puel, l'entraineur de l'AS Saint-Étienne, dont le salaire s'élève à 225 000.

Ce classement souligne le statut accordé en France à l'ancien entraîneur des 'Spurs', qui a passé un certain temps sans club en attendant une offre intéressante. Aujourd'hui, il touche un salaire de star et dirige le prestigieux Paris Saint-Germain.

Du point de vue de Kovac et de Sampaoli, le contraste n'est pas si frappant. L'ancien entraîneur de Monaco, Robert Moreno, percevait 280 000, soit 120 000 euros de moins. André Villas-Boas, ancien de l'Olympique de Marseille, parti dans la tourmente, gagnait 400 000, soit 100 000 de plus que Sampaoli.