Le PSG a-t-il peur du retour face au Barça ?

Ni le score de 4-1 du match aller, ni le fait que le match retour se jouera dans leur propre stade. Le PSG n'est pas confiant avant le choc contre Barcelone et abordera le match comme s'il avait besoin de la victoire pour se qualifier. L'équipe de Mauricio Pochettino tentera de minimiser les erreurs en se souvenant de la défaite 6-1 au Camp Nou lors de l'historique remontada de 2017.

L'entraîneur argentin a averti après avoir battu Brest qu'ils essaieront de gagner le match et que ça ne servait à de spéculer sur le résultat du match aller : "Nous avons un plan, nous ne sommes pas conditionnés par le passé. Nous allons jouer pour gagner."

Pochettino s'est dit surpris par la peur qu'il y a au PSG à l'approche de ces matches : "Je suis ici depuis deux mois et j'ai déjà vu une panique énorme à l'approche de ces matches".

"Je suis content de la façon dont l'équipe se débrouille. La victoire nous qualifie et c'est ce que nous allons chercher", a déclaré un entraîneur heureux de retrouver des joueurs : "Le groupe devient plus fort et il y a plus de concurrence".

Le PSG se concentrera à partir de mardi soir sur une rencontre importante contre une équipe du Barça en pleine forme, mais dont la défaite 1-4 au Camp Nou est toujours dans les têtes.