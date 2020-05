Le PSG assure que les joueurs ne recevront pas de coques de téléphone en or

Alors que la société anglaise iDesign Gold annonçait que chaque joueur du PSG devait recevoir une coque de téléphone en or 24 carats, le club de la capitale a fermement démenti, menaçant l’entreprise en question de poursuites.

Mais ce mercredi, le PSG pique une colère et dément l'information.

"Le Paris Saint-Germain n’est d’aucune manière associé à la société Idesign Gold" a déclaré le club au micro de 'RMC'.

"Cette société usurpe notre nom pour se faire de la publicité, en faisant croire que nous aurions eu recours à ses services pour produire des coques de téléphone en or aux joueurs du Paris Saint-Germain."

"Cette information est totalement fausse et mensongère et illustre des pratiques étrangères aux valeurs portées par le Paris Saint-Germain. Nous prendrons toutes les dispositions nécessaires afin que la société Idesign Gold cesse d’utiliser l’image et les attributs officiels du Paris Saint-Germain" a-t-il ajouté.