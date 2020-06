Le PSG avec ses joueurs en fin de contrat pour la Ligue des champions ?

C'est la grande question que se posent les dirigeants, les joueurs et les supporters du Paris Saint-Germain ? Quel effectif se présentera à Lisbonne pour disputer le "Final 8" de la Ligue des champions du 12 au 23 août prochain. En effet, le champion de France en titre, qui va également disputer la finale de la Coupe de la Ligue contre l'Olympique Lyonnais et celle de Coupe de France contre l'AS Saint-Etienne avant de disputer la C1, dispose de six joueurs en fin de contrat.

Officiellement, les contrats de ses joueurs dont font notamment partis Edinson Cavani, Thiago Silva, Thomas Meunier et Tanguy Kouassi prennent fin au 30 juin prochain. Mais l'UEFA a d'ores et déjà indiqué qu'il était possible que les joueurs en fin de contrat prolongent leur bail temporairement jusqu'en août. Encore faut-il toutefois que les joueurs qui signent un contrat ailleurs aient l'autorisation de leur nouveau club pour disputer ces rencontres.

Le flou juridique règne encore

"On va essayer de garder tout le groupe pour la Ligue des champions. Mais la manière dont on peut y parvenir n'est pas encore claire, avançait Leonardo dans le 'JDD' dimanche. On va rencontrer des gros problèmes. L'idée de prolonger de deux mois est dans l'air mais elle n'est pas encore établie juridiquement". Le message est clair. Le PSG souhaite garder l'ensemble de ses éléments pour la phase finale, mais le flou juridique fait que le doute existe encore.

Selon les informations de 'L'Equipe', Thiago Silva, Edinson Cavani, Thomas Meunier et Layvin Kurzawa veulent disputer le "Final 8" avec le Paris Saint-Germain. Pour le moment, aucun de ces joueurs n'a signé un contrat avec un futur employeur, cela ne posera donc pas de problèmes. Mais si cela venait à être le cas, ce serait une autre paire de manches. Dans le cas d'Edinson Cavani, par exemple, courtisé par l'Atletico Madrid, encore en lice en C1, le flou est total.

En effet, il serait peu probable qu'un club encore en lice en Ligue des champions accepte qu'un futur joueur évolue avec un concurrent direct dans la compétition, à moins que ce dernier ne paraphe son bail qu'une fois la Ligue des champions passée. Stéphane Burchkalter, directeur juridique de l'UNFP, a avoué à 'L'Equipe' que l'Atletico pourrait s'opposer à la présence de Cavani avec le PSG : "En théorie, c'est possible, mais l'Atletico ne pourrait faire enregistrer son contrat devant la Ligue espagnole avant l'ouverture du futur mercato et l'aligner avant la saison 2020-2021. Préféreraient-ils le laisser finir la C1 avec Paris ou le payer deux mois pour du beurre ?". Les prochaines semaines vont être décisives pour les joueurs en fin de contrat au PSG, mais du côté du club de la capitale, la volonté de les conserver pour terminer la saison en beauté est la priorité.