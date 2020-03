Le PSG choisit Dybala pour remplacer Neymar

L'été dernier, l'opération avait échoué, et le Barça avait jeté l'éponge. Mais dans quelques mois, on pourrait assister à une nouvelle bataille pour la signature du crack brésilien. Le PSG sait bien qu'un retour au Barça est probable, et prépare déjà la suite, en planifiant son remplacement.

Cet été, le club de la capitale risque de recevoir des offres importantes pour Neymar et Mbappé, et un des deux pourraient avoir une porte de sortie. Le Français devrait être courtisé par le Real Madrid, lui qui n'arrête pas de battre des records.

En plus du départ quasi certain de Cavani, le Parc des Princes cherche des plan B pour combler le vide et faire oublier un départ comme celui de Neymar.

Selon les informations de 'Le10sport', c'est l'Argentin Paulo Dybala qui figure en tête de liste à Paris pour le prochain mercato, lui qui aurait pu quitté la Juve en 2019.

Le prix du '10' de la Juve tournerait autour des 85 millions d'euros. Une somme que pourrait payer le PSG si un accord avec le Barça pour Neymar était conclu, étant donné les chiffres affolants qui étaient annoncés l'été dernier.

Dybala a connu des hauts et des bas cette saison, même si c'est sur ses épaules que l'équipe se retrouve quand Cristiano n'est pas là. De son côté, l'Argentin ne serait pas contre ce transfert, un changement d'air l'intéresserait.