Le PSG, City et le Real Madrid grands gagnants du mercato

La pandémie de coronavirus continue à faire des ravages dans la population mondiale et les clubs de football mettent de plus en plus en œuvre des mesures pour éviter la crise économique.

Barcelone, l'une des plus grandes équipes en Europe, a décidé de mettre ses joueurs au chômage partiel. Par la suite, d'autres équipes se sont jointes à cette initiative, comme l'Atlético de Madrid.

Les clubs devront faire face aux énormes pertes financières résultant de la pandémie COVID-19 et le marché des transferts sera affecté, car les entités devront réduire leurs dépenses.​

Cet été il ne faudra pas s’attendre à des transactions records. Mais cette crise ne touchera pas tout le monde. Selon le journal 'AS', le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et Manchester City seront les principaux gagnants du prochain mercato.

Les experts en économie du sport, indiquent que ces clubs sont en meilleure situation financière. Les trois clubs peuvent profiter de cette aubaine pour s’offrir un beau mercato.